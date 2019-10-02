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2 октября 2019, 12:55 Финансы

Российское авторское общество лишает правообладателей почти половины вознаграждения

Текст:Business FM

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Такое решение объяснили необходимостью платить взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование за правообладателей. Что об этом говорят сами авторы?

Фото: Стоян Васев/ТАСС

Обновлено в 14:38

Российское авторское общество повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения. Об этом РАО сообщило в соответствующем письме, направленном правообладателям.

Как отмечает газета «Ведомости», решение объяснили вынужденной мерой — необходимостью платить взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование за правообладателей.

С 2012 года, когда был принят закон об отчислениях для обществ коллективного управления авторскими правами, РАО отказывалось платить эти взносы, но в 2017 году проиграло суды Пенсионному фонду. Со счетов общества списали 225 млн рублей, а этим летом потребовали оплатить еще 176 млн рублей. Теперь с каждого вознаграждения за исполнение произведения в эфире или в интернете юрлицам надо будет платить не 20%, а 27% обязательных взносов. Ставка за публичное исполнение выросла с 30% до 34%. Для физических лиц общая ставка составляет 35% (раньше было 30% за публичное исполнение и 20% — за эфирное).

Новость шокировала авторов, ставки следует пересмотреть, считает композитор, вице-президент авторского совета Российского авторского общества Владимир Матецкий.

Владимир Матецкий композитор, вице-президент авторского совета Российского авторского общества «В Российском авторском обществе, как мне известно, около 30 тысяч авторов. Все они очень обеспокоены таким решением. Надо более внимательно подойти к вопросу, поскольку отчисления, идущие от зарплаты, от каких-то контрактных обязательств между работодателем и работником, — это одна форма этих взаимоотношений. Там такие отчисления уместны, и они существуют. Авторский же гонорар является отдельным, абсолютно над всем летящим видом дохода человека. Это то, что должно существовать в особом статусе, и в этом статусе авторские отчисления всегда существовали и существуют, насколько мне известно, и в других странах. Я тоже разделяю озабоченность, которую сейчас авторы проявляют, поскольку это очень серьезное решение, которое изменит жизнь автора. Это может привести к тому, что люди будут не мотивированы креативно мыслить и креативно что-то делать».

При этом Российское авторское общество полностью разделяет возмущение правообладателей. Но дело в том, что делать пенсионные отчисления организацию обязал Верховный суд, который не услышал доводы ответчика, говорит адвокат, представлявший интересы РАО в судах, Андрей Савин.

РАО — это посредник между авторами-правообладателями и пользователями объектов авторских прав. РАО — общественная организация — не получает прибыль, она собирает у себя, аккумулирует деньги с пользователей, потом эти деньги распределяет авторам, оставляя себе процент на содержание самой организации. По идее, в ПФР должны отчисляться деньги именно с авторского вознаграждения, а не с тех денег, которые РАО оставляет у себя. Но суды приняли решение таким образом. Это легче, потому что с организации, которая аккумулирует деньги, технически проще эти деньги содрать. Мы с этими судами не согласны, но тем не менее дошли до Верховного суда, и получается, что РАО может в ПФР начислять только те деньги, которые оставляет у себя на содержание самой организации, вот что произошло.

С другой стороны, есть авторское вознаграждение и заработная плата, которые, по сути, отличаются.

Суд этих доводов не услышал. Суд просто сказал: «Авторы — физические лица? Физические лица. Мы должны соблюсти интересы физических лиц, чтобы они себе пенсию копили. Вы организация? Организация. Все остальные вопросы, грубо говоря, мы просто не принимаем в расчет».

Кроме повышенных ставок со всех вознаграждений в РАО удерживают еще 3% в Фонд поддержки правообладателей. Председатель правления РАО Максим Дмитриев сообщил, что это не навсегда. Новые ставки планируется держать три года, чтобы погасить долги по взносам, а затем вернут предыдущие правила расчета отчислений. Несколько авторов заявили, что теперь намерены покинуть РАО и перейти в другое общество управления правами.

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