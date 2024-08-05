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Компания Neuralink вживила чип уже второму пациенту

Имплант, разработанный фирмой Илона Маска, позволяет пользоваться гаджетами с помощью силы мысли. Первое такое устройство вживили парализованному пациенту в январе текущего года, операция была признана успешной

Фото: Dado Ruvic/Reuters

Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink чипировала уже второго пациента. «Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо», — сказал Маск в подкасте Лекса Фридмана.

Речь об операции, после которой можно пользоваться гаджетами с помощью силы мысли. По словам миллиардера, у второго пациента, так же как и у первого, была травма спинного мозга. Из более чем тысячи электродов чипа 400 работают исправно, и Маск считает это успехом.

Ранее появлялись сообщения, что вживленные в мозг электроды частично выходили из строя из-за иммунного ответа организма. Чип Neuralink размером всего с небольшую монету, а электроды в нем тоньше человеческого волоса в четыре раза. Само устройство вживляют, прикрепляют к черепу и к мозгу через нитевидные электроды.

Первая операция прошла в конце января этого года. Пациентом стал 30-летний Нолан Арбо, парализованный ниже плеч. В середине февраля Маск сообщил, что Арбо полностью восстановился после операции и смог управлять компьютерной мышью силой мысли. На видео пациент, не двигая руками, играл в шахматы на компьютере. Сам он рассказал, что использует чип для отправки сообщений в интернете, ответов на электронные письма, чтения комиксов и чтобы заходить на сайт, с помощью которого он учит японский язык. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.

Однако весной стало известно, что вживленные в его мозг электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма, и их пришлось удалить. Он согласился продолжить эксперимент до конца года, когда будет принято решение, как поступить с чипом. Но Арбо отмечал, что, скорее всего, захочет сохранить чип и в будущем перейти на новую версию.

Маск уже замахивается на новые высоты. Как заявил миллиардер в соцсетях, следующим проектом Neuralink станет Blindsight. Пока проект находится на концептуальной стадии, но Маск уверен, что технология может восстановить зрение даже тем, кто был слепым с рождения.

В России уже работают над похожим проектом, отмечает директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов:

Денис Кулешов директор лаборатории «Сенсор-Тех»

Глава компании не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту, но добавил, что планируется предоставить импланты еще восьмерым людям в текущем году.