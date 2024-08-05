Компания Neuralink вживила чип уже второму пациенту
Лента новостей
- 01:55 Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона получил 15 лет тюрьмы
- 00:35 Госдеп: военные КНДР участвуют в боестолкновениях в Курской области
- вчера, 23:32 Архиепископ Кентерберийский ушел в отставку на фоне скандала с растлением детей
- вчера, 22:51 В Москве задержаны 18 подозреваемых в мошенничестве с автокредитами
- вчера, 22:22 WP: после победы Трампа американки массово скупают средства для аборта
- вчера, 22:15 Советником Трампа по нацбезопасности станет противник поддержки Украины Уолтц
- вчера, 21:48 В Киргизии задержана группа намеревавшихся захватить власть
- вчера, 21:21 Прокуроры проверят производителей молока после сообщений о повышении цен
- вчера, 20:51 В Петербурге арестован 20-летний диверсант
- вчера, 20:25 В Москве задержали жену экс-мэра Сочи Копайгородского
- вчера, 19:55 Абхазия продолжит поставлять фрукты в Россию, несмотря на беспорядки
- вчера, 19:25 В Госдуме сообщили о случаях массового отравления собак в Москве
- вчера, 18:57 Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
- вчера, 18:27 Суд приостановил слушания по одному из дел Трампа
- вчера, 17:58 «Сбер» с 15 ноября возобновит сделки по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT»
- вчера, 17:26 Протестующие близ Сухума разблокировали все три моста
- вчера, 16:57 Жителям курского приграничья пообещали по 20 тысяч рублей на аренду жилья
- вчера, 16:28 Си Цзиньпин распорядился строго наказать виновного в гибели людей в Чжухае
- вчера, 15:26 Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года колонии
- вчера, 14:54 Водитель на внедорожнике задавил более 30 человек в Китае
- вчера, 14:31 Госдума одобрила закон о запрете пропаганды чайлдфри
- вчера, 14:09 Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола
- вчера, 13:44 Над Курской и Белгородской областями сбито четыре БПЛА
- вчера, 13:15 У телеведущего Юрия Николаева диагностировали воспаление легких
- вчера, 12:46 Курский губернатор пообещал уволить главу Суджанского района
- вчера, 12:17 ЦБ РФ опроверг сообщения о возможном снижении ключевой ставки
- вчера, 11:47 Вблизи Балаклавской ТЭС предотвращен теракт
- вчера, 11:19 Президент Абхазии обратился к жителям на фоне протестов
- вчера, 10:45 В «Роснефти» прокомментировали статью WSJ о консолидации с «Газпром нефтью» и «Лукойлом»
- вчера, 09:45 В ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме
- вчера, 09:11 ГД обсудит запрет на зачисление детей мигрантов без знания русского языка в школы
- вчера, 08:37 В Абхазии число задержанных оппозиционеров выросло до шести
- вчера, 08:04 Силуанов ответил на вопрос, в чем лучше сейчас хранить сбережения
- вчера, 07:30 Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 13 дронов ВСУ
- вчера, 06:45 Телеведущий Юрий Николаев доставлен в реанимацию
- вчера, 06:25 Над Брянской областью сбиты два беспилотника ВСУ
- вчера, 05:55 При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли шесть человек
- вчера, 04:45 В Абхазии провели заседание Совбеза в связи с беспорядками в республике
- вчера, 03:15 В Белгородской области после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе
- вчера, 02:30 Стоимость биткоина превысила 88 тысяч долларов
- вчера, 01:40 Боррель пообещал Украине закончить поставку миллиона снарядов к концу года
- вчера, 00:35 КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
- 11 ноября В Минпромторге заявили о стабилизации рынка сливочного масла
- 11 ноября Семьям участников СВО компенсируют треть стоимости жилья
- 11 ноября CNN: Трамп назначит сторонника массовой депортации на ключевую должность
- 11 ноября Германия, Канада и Украина проголосовали против российской резолюции о нацизме
- 11 ноября Власти Курской области подсчитали ущерб от атак ВСУ
- 11 ноября Умер автор текста песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
- 11 ноября Володин: иноагенты не смогут вывезти за границу средства со спецсчетов
- 11 ноября ЦБ хочет ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет
Имплант, разработанный фирмой Илона Маска, позволяет пользоваться гаджетами с помощью силы мысли. Первое такое устройство вживили парализованному пациенту в январе текущего года, операция была признана успешной
Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink чипировала уже второго пациента. «Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо», — сказал Маск в подкасте Лекса Фридмана.
Речь об операции, после которой можно пользоваться гаджетами с помощью силы мысли. По словам миллиардера, у второго пациента, так же как и у первого, была травма спинного мозга. Из более чем тысячи электродов чипа 400 работают исправно, и Маск считает это успехом.
Ранее появлялись сообщения, что вживленные в мозг электроды частично выходили из строя из-за иммунного ответа организма. Чип Neuralink размером всего с небольшую монету, а электроды в нем тоньше человеческого волоса в четыре раза. Само устройство вживляют, прикрепляют к черепу и к мозгу через нитевидные электроды.
Первая операция прошла в конце января этого года. Пациентом стал 30-летний Нолан Арбо, парализованный ниже плеч. В середине февраля Маск сообщил, что Арбо полностью восстановился после операции и смог управлять компьютерной мышью силой мысли. На видео пациент, не двигая руками, играл в шахматы на компьютере. Сам он рассказал, что использует чип для отправки сообщений в интернете, ответов на электронные письма, чтения комиксов и чтобы заходить на сайт, с помощью которого он учит японский язык. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.
Однако весной стало известно, что вживленные в его мозг электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма, и их пришлось удалить. Он согласился продолжить эксперимент до конца года, когда будет принято решение, как поступить с чипом. Но Арбо отмечал, что, скорее всего, захочет сохранить чип и в будущем перейти на новую версию.
Маск уже замахивается на новые высоты. Как заявил миллиардер в соцсетях, следующим проектом Neuralink станет Blindsight. Пока проект находится на концептуальной стадии, но Маск уверен, что технология может восстановить зрение даже тем, кто был слепым с рождения.
Смотрите также:
В России уже работают над похожим проектом, отмечает директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов:
Денис Кулешов директор лаборатории «Сенсор-Тех» «Компания Neuralink, как и многие другие компании в сфере медицинских технологий, проходит в целом стандартный путь. Они находятся в стадии сертификации медицинского изделия — нейроимпланта, для того чтобы им разрешали внедрять его массово на уровне медицинских учреждений в этой стране. Поэтому вторая операция означает лишь то, что первая операция прошла планово и удачно, поэтому Neuralink разрешили сделать операцию со вторым пациентом. Это для индустрии очень важное событие, которое показывает, насколько близко тема нейроимплантов к тому, чтобы помогать людям. Сейчас нейроимплант, который разрабатываем мы в России, называется «Элвис», проходит стадию доклинических испытаний, то есть мы тестируем технологию на обезьянах. Ровно на этой же стадии несколько лет назад был и имплант от компании Neuralink, только они работают с парализованными людьми, мы работаем с людьми, у которых нарушено зрение. При оптимистичном исходе через год-полтора мы уже тоже сможем перейти к испытаниям с участием незрячих добровольцев. Компания Neuralink использует достаточно сложную систему именно электродной части, поскольку их электроды представляют собой тончайшие нитки, которые пришиваются к коре головного мозга. И для этого они даже создали специального хирургического робота, который обеспечивает внедрение тонких ниток-электродов на поверхность мозга. Сложно сказать, сколько для такой технологии является нормальным процентом отбраковки, условно, сколько электродов должно работать, а сколько нет. Даже четыре сотни электродов — это в целом избыточно, им хватит и нескольких десятков электродов для того, чтобы считывать с моторной коры пациента намерение совершить какое-то действие на экране компьютера, допустим, мышку направить вверх, вниз, влево или вправо».
Глава компании не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту, но добавил, что планируется предоставить импланты еще восьмерым людям в текущем году.